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12:50, 5 апреля 2023Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Кубань опасности

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: в горах региона объявлено штормовое предупреждение

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Российских туристов предупредили о надвигающейся на Кубань опасности — в горах региона действует штормовое предупреждение. Информация об этом появилась на сайте ГУ МЧС России по краю.

В ведомстве уточнили, что штормовое предупреждение по лавиноопасности объявлено в горах Краснодарского края и Республики Адыгея на высоте более 2,5 тысячи метров в период с понедельника, 3 апреля, по среду, 5 апреля.

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Спасатели напомнили россиянам, что находиться в горах во время непогоды опасно. В случае, если туристы застанут сход лавины, им необходимо уйти в сторону или постараться укрыться под скалой или за стволом большого дерева.

Ранее в марте на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи очевидцы сняли на видео попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина. На размещенных в сети кадрах видно, как мужчина упал на заснеженном склоне, вызвав небольшую лавину. Отломившийся пласт снега начал постепенно затягивать фрирайдера под себя, однако отдыхающий с легкостью выбрался из-под него.

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Валентина Процкова
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