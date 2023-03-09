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12:08, 9 марта 2023Путешествия

Попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина сняли на видео

Российский сноубордист упал на заснеженном склоне и вызвал лавину на «Красной Поляне»

На одном из горнолыжных курортов в Сочи очевидцы сняли на камеру попавшего под лавину во время катания на сноуборде россиянина. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал «Сочи сегодня».

Уточняется, что инцидент произошел на «Красной Поляне» в четверг, 9 марта. На кадрах видно, как молодой человек упал на заснеженном склоне, вызвав небольшую лавину. Отломившийся пласт снега начал постепенно затягивать фрирайдера под себя, однако слой снега оказался тонким, и отдыхающий с легкостью выбрался из-под него. Российский сноубордист не пострадал.

Ранее в феврале на горнолыжном курорте «Газпром» сошедшая из-за сильных снегопадов лавина накрыла трех человек, которые находились возле кафе на склоне «Лаура». По словам автора видео, снег сошел с крыши кафе и засыпал троих человек. Попавших в снежный плен россиян быстро откопали, пострадавших нет.

Валентина Процкова
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