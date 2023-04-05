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12:21, 5 апреля 2023Путешествия

В авиакомпании рассказали о попытавшемся выйти во время полета россиянине

Авиакомпания «Россия» собралась взыскать ущерб с устроившего дебош пассажира

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Пассажир авиакомпании «Россия» устроил дебош на борту и попытался выйти во время полета. В пресс-службе «Ленте.ру» рассказали, что мужчина также разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла, вел себя агрессивно и угрожал безопасности полета.

«Во время выполнения рейса авиакомпании "Россия" FV6289 МоскваМагадан 5 апреля один из пассажиров нарушал общественный порядок, его поведение создавало угрозу безопасности полета. В частности, пассажир использовал нецензурную лексику, вел себя агрессивно, разбил монитор, встроенный в спинку впередистоящего кресла. На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал», — сообщили в пресс-службе.

Там также добавили, что по прилету в аэропорт Магадана нарушитель был передан в руки правоохранительных органов. Авиакомпания будет рассматривать вопрос о взыскании с пассажира ущерба за повреждение оборудования воздушного судна.

Ранее в марте летевший на Камчатку из Москвы пассажир напился и девять часов мучил бортпроводников и попутчиков в самолете. Мужчина начал выпивать еще в столичном аэропорту Шереметьево, а продолжил на борту воздушного судна.

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Наталия Белова
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