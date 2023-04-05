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13:50, 5 апреля 2023Экономика

Доставку угля на Дальний Восток назвали слишком дорогой

Замглавы ФАС Королев предложил субсидировать доставку угля и мазута на Дальний Восток

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Для сдерживания цен на электроэнергию на Дальнем Востоке стоит ввести механизм субсидирования доставки в регион угля и мазута, поскольку сейчас она слишком дорогая. Такое предложение высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, передает ТАСС.

По его словам, с 1 апреля уже субсидируются поставки нефтепродуктов, бензина и дизельного топлива. Чиновник подчеркнул, что механизм продемонстрировал положительные эффекты, но в любом случае применять его будут только для поставок на внутренний рынок. Конкретный размер субсидии он не назвал, вопрос пока прорабатывается.

Ранее Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ) подсчитал, что стоимость электроэнергии для коммерческих потребителей на Дальнем Востоке с начала года увеличилась в полтора раза.

Тарифы в регионе регулируются государством, однако «РусГидро» многие годы жаловалось на крупные убытки из-за их низкого уровня. Только в 2022 году потери компании превысили 35 миллиардов рублей. На этом фоне поставщик добился права заложить в новые цены компенсацию выпадающих потерь, связанных с ростом стоимости угля для ТЭС. При этом в компании указывают, что даже такой уровень не позволяет станциям выйти на безубыточную работу.

Малый и средний бизнес на Дальнем Востоке собирался жаловаться в прокуратуру для возвращения привычной стоимости энергии. В свою очередь, в «Сообществе потребителей энергии» указывали, что резкий рост тарифов может остановить реализацию энергоемких проектов и тем самым помешать развитию экономики региона.

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Платон Щукин
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