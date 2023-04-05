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07:22, 5 апреля 2023Бывший СССР

Ударный дрон ВСУ упал рядом с Запорожской АЭС

Ударный дрон ВСУ упал в непосредственной близости от Запорожской АЭС

Фото: Dmitry Grigoriev / Argumenty i Fakty / Global Look Press

Ударный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал в непосредственной близости от Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом рассказал РИА Новости командир подразделения Вооруженных сил (ВС) России, обеспечивающего безопасность АЭС.

«Украинский режим предпринял очередную попытку атаковать электростанцию БПЛА производства Польши, несмотря на присутствие на станции сотрудников [Международного агентства по атомной энергетике] МАГАТЭ», — сообщил собеседник агентства. Он уточнил, что вес беспилотника составлял более двух килограммов. По словам командира ВС РФ, расположение обломков БПЛА может указывать о том, что целью атаки была инфраструктура ЗАЭС.

В настоящее время специалисты устанавливают причины падения украинского дрона.

29 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетил станцию в Запорожской области. Глава агентства прибыл с рабочим визитом, в это время его сопровождало руководство ЗАЭС и ответственный технический персонал. Уточняется, что визит продлился менее одного дня.

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Марина Совина
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