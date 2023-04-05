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17:21, 5 апреля 2023Мир

В США заявили об отрытых для Украины дверях в НАТО

Блинкен заявил, что дверь в НАТО для Украины открыта, но нужно соответствовать стандартам

Фото: Olivier Matthys / Pool / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на пресс-конференции в Брюсселе, что дверь в НАТО для Украины по-прежнему открыта, однако Киев должен соответствовать стандартам альянса. Его слова в среду, 5 апреля, передает РИА Новости.

По его словам, Запад сосредоточен на практических шагах, которые необходимо предпринять для соответствия Украины стандартам Североатлантического альянса. «Конечно, двери НАТО остаются открыты. Изменений нет», — подчеркнул он. При этом Блинкен обратил внимание на необходимость сфокусировать внимание на ближайших месяцах и неделях, учитывая, что Киев готовится к контрнаступлению.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на совещании глав МИД стран НАТО в Брюсселе счел нереальным членство Украины в альянсе. Он призвал воздерживаться от шагов, которые могут привести к эскалации украинского конфликта. Сийярто добавил, что правильнее сконцентрироваться на урегулировании украинского кризиса.

4 апреля генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что переговоры о вступлении Украины в НАТО возможны только при сохранении ее суверенитета.

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Варвара Кошечкина
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