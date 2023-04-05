Эксперт по этикету раскрыла главный недостаток большинства путешественников

Эксперт по этикету назвала отсутствие здравого смысла главным недостатком пассажиров

Эксперт по этикету Жаклин Уитмор (Jacqueline Whitmore) заявила, что считает главным недостатком большинства путешественников отсутствие здравого смысла во время перелетов на самолете. Свое мнение она раскрыла в беседе с Fox News.

По ее словам, некоторые пассажиры «забывают брать с собой манеры», когда отправляются в поездку. Специалист отметила, что во время путешествий нужно уважать чужое личное пространство и не проносить на рейс еду с резким запахом.

Кроме того, следует оставаться в обуви или хотя бы не задевать босыми ногами попутчиков. «Держите свои грязные ноги подальше от сиденья перед вами. Это не только отвратительно, но и антисанитарно», — заявила эксперт.

Если же человеку нужно поменяться сиденьями с другим пассажиром, необходимо заранее убедиться, что места одинаковые и все останутся в плюсе. Помимо этого, Уитмор обратила внимание, что сидящие в наушниках люди явно не хотят, чтобы с ними разговаривали. То же самое относится к туристам, печатающим на ноутбуке, заключила она.

Ранее стюардессы и бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу, если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.