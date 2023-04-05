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13:28, 5 апреля 2023Путешествия

Эксперт по этикету раскрыла главный недостаток большинства путешественников

Эксперт по этикету назвала отсутствие здравого смысла главным недостатком пассажиров

Фото: Tommaso Pecchioli / Unsplash

Эксперт по этикету Жаклин Уитмор (Jacqueline Whitmore) заявила, что считает главным недостатком большинства путешественников отсутствие здравого смысла во время перелетов на самолете. Свое мнение она раскрыла в беседе с Fox News.

По ее словам, некоторые пассажиры «забывают брать с собой манеры», когда отправляются в поездку. Специалист отметила, что во время путешествий нужно уважать чужое личное пространство и не проносить на рейс еду с резким запахом.

Кроме того, следует оставаться в обуви или хотя бы не задевать босыми ногами попутчиков. «Держите свои грязные ноги подальше от сиденья перед вами. Это не только отвратительно, но и антисанитарно», — заявила эксперт.

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Если же человеку нужно поменяться сиденьями с другим пассажиром, необходимо заранее убедиться, что места одинаковые и все останутся в плюсе. Помимо этого, Уитмор обратила внимание, что сидящие в наушниках люди явно не хотят, чтобы с ними разговаривали. То же самое относится к туристам, печатающим на ноутбуке, заключила она.

Ранее стюардессы и бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу, если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

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Зарина Дзагоева
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