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05:30, 13 марта 2023Путешествия

Стюардессы поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете

Insider: стюардессы считают, что откидывать спинку кресла во время полета вполне этично

Фото: Suhyeon Choi / Unsplash

Стюардессы и бортпроводники поставили точку в споре об откидывании спинки кресла в самолете, заявив, что это вполне этично по отношению к сидящему сзади пассажиру. Своим мнением они поделились с Insider.

Так, по мнению члена экипажа Эндрю Котлоу (Andrew Kothlow), если пассажир хочет устроиться максимально комфортно в полете, он имеет на это право, особенно когда речь идет о длительном рейсе.

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Его коллега Рич Хендерсон (Rich Henderson) согласился с ним, добавив, что бывают ситуации, когда нужно возвращать сиденье в вертикальное положение — к примеру, во время еды. Однако он считает, что в остальных случаях пассажиры могут использовать функции своего кресла по своему усмотрению.

Лишь одна стюардесса из шести опрошенных высказалась против опущенных спинок, заметив при этом, что «частично откинутые» кресла все же допустимы. «В первом классе откидывать сиденье не так грубо, потому что есть место для этого, но откидывать спинку в основном салоне самолета — так себе идея», — заявила стюардесса, пожелавшая остаться неизвестной.

Ранее в ноябре пассажирка пожаловалась на раздвинувшего ноги в самолете мужчину и вызвала споры в сети. Девушка также сообщила, что ее сосед широко расставил руки, из-за чего она была фактически «вдавлена» в кресло.

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Зарина Дзагоева
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