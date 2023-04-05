Франция потратит сотни миллиардов евро на разработку боевых БПЛА

Франция потратит миллиарды евро на разработку боевых БПЛА и космические военные технологии

Франция потратит сотни миллиардов евро на разработку боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и космические военные технологии. Об этом сообщает Euronews.

Правительство Франции приняло новый военный бюджет размером 413 миллиардов евро, что на 100 миллиардов евро больше расходов предыдущего периода. По словам министров вооруженных сил Франции Себастьяна Лекорню, новый бюджет военных программ представляет собой беспрецедентное увеличение оборонного бюджета.

Париж выделил миллиарды для оперативного преодоления «чрезвычайных ситуаций», вызванных «ухудшением геополитического контекста», а также «появлением многочисленных технологических достижений, которые требуют затрат».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна намерена укрепить свои силы ядерного сдерживания. По мнению президента, наличие ядерных сил ставит Францию «в особое положение среди других стран Евросоюза».