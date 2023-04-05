Арестованный в России американский журналист встретился со своими адвокатами

Reuters: арестованный в России журналист WSJ Гершкович встретился со своими адвокатами

Корреспондент американской газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эван Гершкович, арестованный в России по делу о шпионаже, впервые встретился со своими адвокатами. Об этом сообщила главный редактор WSJ Эмма Такер, передает Reuters.

«Здоровье Эвана в порядке, и он благодарен за огромную поддержку со всего мира», — говорится в письме Такер для сотрудников газеты. Она также добавила, что семья журналиста была рада узнать, что с ним появилась связь.

30 марта корреспондент американской газеты The Wall Street Journal был задержан в Екатеринбурге. ФСБ подозревает его в сборе составляющих государственную тайну материалов о предприятии российской оборонной промышленности. Там сочли, что он действовал по заданию США.