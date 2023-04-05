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14:37, 5 апреля 2023Культура

Глюкоза перенесла две операции из-за ошибки итальянских врачей

Певица Глюкоза заявила, что перенесла две операции на ноге из-за ошибки итальянских врачей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, заявила, что перенесла две операции на ноге из-за ошибки итальянских врачей. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию The Voice.

Исполнительница рассказала, что инцидент произошел восемь лет назад. Во время отпуска в Италии звезда отправилась на велосипедную прогулку и, неудачно поставив ногу на педаль, повредила ноготь.

Глюкоза обратилась за помощью к местным врачам. Медики приняли решение удалить певице ногтевую пластину, что, по ее словам, было ошибкой.

Прибыв в Россию, девушка занялась лечением ноги, так как роговые пластинки на пальце не росли и не приживались.

«С доктором стали бороться за то, чтобы мой ноготь стал живым. Проходили даже тяжелые операции, но они были необходимы для того, чтобы оживить и исправить ошибку итальянских врачей. Я перенесла две операции», — рассказала исполнительница.

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Анастасия Астахова
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