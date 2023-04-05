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15:34, 5 апреля 2023Россия

Путин назвал Россию самобытным государством-цивилизацией

Президент Путин назвал Россию самобытным государством-цивилизацией

Фото: Globallookpress.com

Россия является самобытным государством-цивилизацией. Так страну назвал президент Владимир Путин во время выступления, трансляцию которого ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Об этом глава государства заявил во время церемонии приема верительных грамот у 17 новых послов, которая прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

По словам президента, подобное особое положение России определяется тысячелетним опытом самостоятельной государственности, богатым культурным наследием, а также выработанным за столетия умением обеспечивать по всей территории страны гармоническое сосуществование различных народов и групп.

Ранее Путин назвал Союзное государство России и Белоруссии локомотивом интеграции на евразийском пространстве. Он отметил, что к настоящему моменту Москва и Минск добились равенства прав своих граждан в сферах медицины и образования, социального и пенсионного обеспечения, а также в выборе места жительства и работы.

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Никита Абрамов
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