Полиция оцепила отель Трампа в Чикаго

Chicago Sun Times: полиция оцепила отель Трампа из-за сообщений о вооруженной женщине

Полиция оцепила здание Trump International Hotel and Tower в Чикаго. Об этом сообщает Chicago Sun Times.

У здания находятся сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что для транспорта заблокирована близлежащая улица.

Городская полиция подтвердила, что находится там по поступившему вызову, однако подробности не раскрываются.

По данным собеседников издания, в здании находится вооруженная женщина. Источники сообщили, что инцидент носит бытовой характер. На данный момент происшествие не связывают с терроризмом.

Здание принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу. Ранее прокуратура предъявила бывшему главе Белого дома обвинения по 34 пунктам, каждый из которых связан с фальсификацией деловых документов. Максимальное наказание за это нарушение предполагает четыре года тюремного заключения. По версии следствия, в 2016 году Трамп незаконно компенсировал из предвыборного фонда через адвоката выплату Дэниелс 130 тысяч долларов за молчание об их романе в прошлом.