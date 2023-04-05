Индонезия захотела ввести новый налог для туристов

Antara: на Бали хотят ввести налог для туристов, чтобы снизить количество преступлений

Власти Индонезии захотели ввести новый налог для въезжающих в страну иностранных туристов. С подобной инициативой выступил координирующий министр по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан, передает местное информагентство Antara.

По мнению главы министерства, введение подобных мер способствовало бы снижению количества преступлений, совершаемых недобросовестными отдыхающими на курортах страны, в особенности на Бали.

Панджайтан уточнил, что Бали — одно из самых дешевых туристических направлений в мире, поэтому на остров прибывает большое количество иностранцев с низким доходом, часто нарушающих местные законы. Налог должен помочь стране в будущем — на курорты Индонезии начнут приезжать «более качественные» туристы, уточнил он.

Ранее стало известно, что с января по март 2023 года с Бали депортировали 14 российских туристов. По словам главы специального иммиграционного бюро индонезийского острова Тегуха Сугито, граждане России составили самую большую группу среди депортированных с популярного курорта Азии.