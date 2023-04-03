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14:05, 3 апреля 2023Путешествия

Стало известно число депортированных с Бали в 2023 году россиян

Иммиграционное бюро Бали: в 2023 году с острова депортировали 14 россиян

Фото: Alfiano Sutianto / Unsplash

С января по март 2023 года с Бали депортировали 14 российских туристов. Число выдворенных россиян назвал глава специального иммиграционного бюро индонезийского острова Тегух Сугито, его слова приводит РИА Новости.

По словам чиновника, граждане России составили самую большую группу среди депортированных с популярного курорта Азии. Также стало известно, что за указанный период из страны выслали четверых филиппинцев, по три гражданина США, Великобритании и Саудовской Аравии, по два — Узбекистана и Италии, по одному — Франции, Австралии, Иордании, Кыргызстана, Уганды и Латвии.

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Более того, глава ведомства подчеркнул, что из 40 отправленных на родину с Бали иностранцев 26 были выдворены за превышение срока пребывания, а 14 — за нарушения закона.

Ранее в марте профессор факультета туризма Университета Удаяна на Бали Ньоман Сукмарида отреагировал на критику властей в адрес россиян и вступился за них. Он заявил, что многие отдыхающие из России ведут себя как полагается и не нарушают законы Индонезии, однако средства массовой информации не обращают на это внимания.

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Фариза Бацазова
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