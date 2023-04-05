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06:13, 5 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило о подавлении российскими силами иностранных РЛС

Пресс-центр группы «Юг»: ВС РФ уничтожили БТР и до 15 солдат на донецком направлении

Фото: РИА Новости

Российские силы подавили две иностранные радиолокационные станции контрабатарейной борьбы на авдеевском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, передает РИА Новости.

Кроме того, расчетом ПТРК «Корнет» была уничтожена одна бронированная транспортно-боевая машина (БТР) и до 15 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Также в районе населенного пункта Водяное разведподразделение первого армейского корпуса обнаружило боевую машину пехоты (БМП) с помощью беспилотника с тепловизором. Машина была уничтожена вместе с расчетом противотанковой управляемой ракетой.

1 апреля Бигма сообщил, что группировка Вооруженных сил (ВС) России «Юг» на авдеевском направлении уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт и до 10 военнослужащих. В районе Марьинки российские военные ликвидировали до 15 бойцов ВСУ.

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Марина Совина
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