Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:11, 1 апреля 2023Россия

Российские войска уничтожили опорный пункт и до 10 бойцов ВСУ около Авдеевки

Минобороны РФ: группировка войск «Юг» уничтожила опорный пункт и до 10 бойцов ВСУ

Фото: РИА Новости

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Юг» на авдеевском направлении уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт и до 10 военнослужащих. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма, пишет РИА Новости.

По его словам, расчеты батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа (ЮВО) действовали на авдеевском направлении. Они смогли уничтожить один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе контрбатарейной борьбы батареей 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на огневой позиции уничтожено артиллерийское орудие Д-20 ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

В районе Марьинки российские военные ликвидировали до 15 бойцов ВСУ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пентагон оценил возможность возвращения Украиной всех территорий
Назван способный стать причиной для отказа в работе тип татуировки
Рогов сообщил о появлении наемников из Германии на запорожском участке фронта
Российские войска уничтожили опорный пункт и до 10 бойцов ВСУ около Авдеевки
Российские военные уничтожили до 15 военных у Марьинки
Центробанк сообщил о сокращении подозрительных операций в России
Стало известно о подготовке Польши к возможной войне с Россией
Российские военные сообщили об уничтожении двух украинских диверсионных групп
В России объяснили отказ Киева от переговоров западной командой «фу!»
В России вступил в силу ГОСТ для автомобильных алкозамков
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.