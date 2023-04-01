Российские войска уничтожили опорный пункт и до 10 бойцов ВСУ около Авдеевки

Минобороны РФ: группировка войск «Юг» уничтожила опорный пункт и до 10 бойцов ВСУ

Группировка Вооруженных сил (ВС) России «Юг» на авдеевском направлении уничтожила украинскую гаубицу Д-20, а также взводный опорный пункт и до 10 военнослужащих. Об этом сообщил руководитель пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма, пишет РИА Новости.

По его словам, расчеты батареи гаубиц «Мста-Б» артиллерийской бригады Южного военного округа (ЮВО) действовали на авдеевском направлении. Они смогли уничтожить один взводный опорный пункт противника с безвозвратными потерями до 10 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе контрбатарейной борьбы батареей 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б" на огневой позиции уничтожено артиллерийское орудие Д-20 ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны.

В районе Марьинки российские военные ликвидировали до 15 бойцов ВСУ.