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05:53, 1 апреля 2023Россия

Российские военные уничтожили до 15 военных у Марьинки

Группировка войск «Юг» уничтожила два украинских опорных пункта и до 15 военных у Марьинки

Фото: РИА Новости

Штурмовые подразделения группировки Вооруженных сил (ВС) России «Юг» уничтожили два украинских опорных пункта и до 15 военнослужащих в районе Марьинки. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма, пишет РИА Новости.

По его словам, они вступили в бой на донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка. Штурмовые мотострелковые подразделения Южного военного округа (ЮВО) при поддержке танков и бронетранспортеров уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В ходе боя потери противника составили до 15 человек», — уточнили в Минобороны.

Также группировка войск «Запад» сообщила об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ. Кроме того, российским солдатам удалось сорвать ротацию подразделений украинской армии.

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Марина Совина
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