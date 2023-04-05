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08:44, 5 апреля 2023Россия

Мать пострадавшего при теракте в Петербурге ребенка рассказала о его состоянии

Мать пострадавшего при теракте в Петербурге рассказала о первых словах сына после взрыва

Фото: РИА Новости

Виктория Прокофьева, мать ребенка, пострадавшего при теракте в Петербурге рассказала о его состоянии в беседе с телеканалом «78».

Как рассказала женщина, ее сын Вадим позвонил сразу после случившегося. «Мама, я жив! Это первое, что он сказал. Здесь был взрыв, я жив, я правда почти ничего не слышу, но это пройдет. Все, не переживай, я ранен в палец», — поделилась она. По ее словам, сначала она приняла звонок за шутку, однако после звонка друга сына сразу отправилась к месту происшествия.

По словам Прокофьевой, на данный момент сын находится в подавленном состоянии из-за произошедшего. «Когда на твоих глазах гибнет человек, которым ты восхищался — это очень тяжело», — добавила женщина.

Взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) произошел вечером 2 апреля. Военкор погиб на месте. По одной из версий, взрывное устройство могло находиться в статуэтке, которую за несколько минут до взрыва подарили корреспонденту. Согласно последним данным, число пострадавших при теракте выросло до 42 человек.

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Марина Совина
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