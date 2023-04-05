Россияне раскрыли частые причины недовольства коллегами

«Работа.ру»: россиян в коллегах раздражают непрофессионализм и высокомерие

Каждый третий россиянин оказался недоволен своим рабочим коллективом, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Больше всего в коллегах жителей России раздражает перекладывание ответственности — на это пожаловался 61 процент опрошенных. Среди других частых причин недовольства коллективом — непрофессионализм, высокомерие и склонность к сплетням. О таких чертах рассказала примерно половина респондентов.

Участники исследования также раскрыли, что в коллегах их отталкивают лень (42 процента), нарушение личных границ (40 процентов), срывы сроков и ошибки в работе (35 процентов), навязчивость (32 процента), неопрятный внешний вид и неприятный запах (28 процентов), громкие разговоры по телефону (26 процентов) и частые перекуры (23 процента). Каждый пятый россиянин признался, что ему неприятно громкое общение коллег между собой. Еще 14 процентов заявили, что им не нравятся товарищи по работе без чувства юмора.

Большинство респондентов описало идеального коллегу как профессионала (68 процентов) и ответственного человека (67 процентов). Около половины опрошенных подчеркнули, что представители рабочего коллектива должны быть надежными, помогать с трудными задачами и соблюдать личные границы. 44 процента высоко ценят четкое соблюдение установленных сроков и выполнение договоренностей, а 42 процента — чувство юмора.

В конце марта опрос MyResume показал, что большинство россиян считают себя незаменимыми сотрудниками. 23,3 процента считают, что их уход с работы обернется серьезными проблемами для компании. Среди возможных последствий от потери ценного кадра опрошенные называли штрафы от вышестоящих инстанций и остановку работы целых подразделений.