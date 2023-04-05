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13:47, 5 апреля 2023Экономика

Россияне раскрыли частые причины недовольства коллегами

«Работа.ру»: россиян в коллегах раздражают непрофессионализм и высокомерие

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Каждый третий россиянин оказался недоволен своим рабочим коллективом, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Больше всего в коллегах жителей России раздражает перекладывание ответственности — на это пожаловался 61 процент опрошенных. Среди других частых причин недовольства коллективом — непрофессионализм, высокомерие и склонность к сплетням. О таких чертах рассказала примерно половина респондентов.

Участники исследования также раскрыли, что в коллегах их отталкивают лень (42 процента), нарушение личных границ (40 процентов), срывы сроков и ошибки в работе (35 процентов), навязчивость (32 процента), неопрятный внешний вид и неприятный запах (28 процентов), громкие разговоры по телефону (26 процентов) и частые перекуры (23 процента). Каждый пятый россиянин признался, что ему неприятно громкое общение коллег между собой. Еще 14 процентов заявили, что им не нравятся товарищи по работе без чувства юмора.

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Большинство респондентов описало идеального коллегу как профессионала (68 процентов) и ответственного человека (67 процентов). Около половины опрошенных подчеркнули, что представители рабочего коллектива должны быть надежными, помогать с трудными задачами и соблюдать личные границы. 44 процента высоко ценят четкое соблюдение установленных сроков и выполнение договоренностей, а 42 процента — чувство юмора.

В конце марта опрос MyResume показал, что большинство россиян считают себя незаменимыми сотрудниками. 23,3 процента считают, что их уход с работы обернется серьезными проблемами для компании. Среди возможных последствий от потери ценного кадра опрошенные называли штрафы от вышестоящих инстанций и остановку работы целых подразделений.

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Софья Ермакова
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