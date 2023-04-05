Вероятность отставки президента Литвы из-за скандала с членством в КПСС оценили

Политолог Светов: скандал с членством в КПСС не повлияет на репутацию главы Литвы Науседы

Обнародование документов о членстве действующего президента Литвы Гитананса Науседы в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) в 1988 году не скажется на его политической репутации, считает политолог Юрий Светов. В беседе с «Лентой.ру» он предположил, что публикация такой информации о прошлом Науседы связана с деятельностью его политических оппонентов.

«Думаю, что публикация этой информации не приведет к отставке Науседы. Согласно их (литовскому — прим. "Ленты.ру") законодательству, те, кто баллотируются на политические должности, не обязаны указывать свое членство в организациях, которые прекратили свое существование. В Литве много политиков, которые вышли из КПСС, а затем пошли строить карьеру на антикоммунизме», — сказал он.

Политолог также подчеркнул, что инцидент не скажется на политической репутации Науседы, так как, по его словам, для молодых избирателей советское прошлое сегодняшних политических деятелей не является важным фактором.

«Опросы общественного мнения показали, что Науседа стал самым популярным политиком в Литве. Видимо, в Литве есть силы, которые не желают, чтобы он снова избирался на должность президента, поэтому они в эту ситуацию включились при помощи компромата. Думаю, что это дело против него все-таки не сработает», — добавил Светов.

Ранее литовский журналист Довидас Панцеровас опубликовал документы, свидетельствующие о членстве президента Литвы Гитанаса Науседы в КПСС и подтверждающие, что он скрывал этот факт. По информации Панцероваса, действующий литовский лидер вступил в компартию в 1988 году, однако в анкете кандидата на пост главы государства не сообщил эту информацию.

Коммунистическая партия Советского союза руководила политикой СССР вплоть до его распада в 1991 году. В Литве сложился культ осуждения коммунизма и советского наследия. В 2010 году власти страны запретили публично демонстрировать коммунистическую и советскую символику и ввели уголовную ответственность за оправдание действий СССР, которые в Литве считаются преступными.