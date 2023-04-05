Президента Литвы обвинили в членстве в КПСС

Литовский журналист обвинил президента Литвы Науседу в сокрытии членства в КПСС

Президент Литвы Гитанас Науседа скрывал членство в Коммунистической партии Советского Союза (КПСС), в которую вступил в 1988 году. С таким обвинением выступил литовский журналист Довидас Панцеровас, пишет портал Delfi.

Панцеровас поделился документами, согласно которым президент Литвы написал заявление с просьбой принять его в Компартию. В анкете кандидата на пост главы государства Гитанас Науседа не указал факт принадлежности к партии, поскольку эту информацию оглашать необязательно.

На днях Литовский особый архив опубликовал списки людей, которых должны были выслать из страны, среди них значился действующий президент республики. При этом журналист, обвинивший главу государства в сокрытии информации, не считает членство в КПСС «несмываемым пятном».

В феврале Гитанас Науседа призвал западные страны преступать «красные линии» в вопросе поставок вооружения на Украину.