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19:30, 5 апреля 2023Силовые структуры

В России военного осудили на три с половиной года и лишили звания за самоволку

В Краснодаре младшего сержанта лишили звания и осудили на 3,5 года за самоволку

Фото: Tim Photoguy / Unsplash

Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил к трем с половиной годам колонии военнослужащего Сергея Ляха, дважды самовольно покинувшего воинскую часть. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном военном следственном управлении СКР.

Также его лишили воинского звания «младший сержант».

По данным следствия, 20 октября 2022 года Ляха призвали на военную службу после объявления мобилизации. Спустя месяц он без разрешения оставил часть и уехал в станицу Кисляковскую. 1 декабря его задержали сотрудники военной комендатуры.

На период предварительного следствия Ляха прикомандировали к войсковой части в Краснодаре. Желая провести праздники дома, 29 декабря он самовольно уехал к себе в станицу. В часть мужчина вернулся только 7 января.

Ранее сообщалось, что в Приамурье военный получил шесть лет условно за самовольное оставление воинской части.

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Елизавета Новикова
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