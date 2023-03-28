Российский военный получил условный срок за самоволку

В Приамурье военный получил шесть лет условно за самовольное оставление воинской части

Благовещенский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде шести лет колонии условно 28-летнему мобилизованному Сергею Стенькину по делу о самовольном оставлении воинской части. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Суд учел, что мать Сергея является инвалидом и имеет ряд серьезных заболеваний, которые не позволяют ей самостоятельно обслуживать себя в быту и в повседневной жизни. <...> Фактически суд проявил снисхождение и милосердие. Это очень сложное и очень драматичное дело, и несмотря на то, что суд не оправдал Сергея, мы не будем обжаловать это решение», — поделился с изданием адвокат фигуранта.

До начала спецоперации Стенькин жил в поселке вместе с матерью и работал электрослесарем на предприятии «Прииск Соловьевский». В сентябре 2022 года ему вручили повестку. Его мать в это время оформляла инвалидность третьей группы. Женщина попыталась добиться отсрочки для сына, однако сделать этого не удалось.

Находясь в части, военный получил увольнительную на один день. После этого он уехал из Приамурья в Новосибирск. Позже он объяснил это решение тем, что пытался собрать документы для оформления опеки над матерью и проведения ей операции.

После возвращения в Благовещенск Стенькина задержали. Тогда он написал рапорт с просьбой отправить его в зону спецоперации.