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13:36, 5 апреля 2023Бывший СССР

Командир «Ахмата» заявил о невозможности захвата Крыма Украиной

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Украина не в состоянии захватить Крым

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о невозможности захвата Крыма бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова командира приводит РИА Новости.

«Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что накопленных украинской стороной трех армейских корпусов хватит только для удержания уже занятых участков фронта.

В марте в офисе президента Украины Зеленского пообещали устроить в Крыму «горячий сезон». Советник президента Михаил Подоляк заявил, что «Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом».

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Алевтина Запольская
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