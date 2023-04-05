Командир «Ахмата» заявил о невозможности захвата Крыма Украиной

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Украина не в состоянии захватить Крым

Помощник главы Чечни командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил о невозможности захвата Крыма бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Слова командира приводит РИА Новости.

«Одними только силами Украины, которые она собрала на данный момент, она абсолютно не в состоянии захватить Крым, сделать что-то такое сверхъестественное», — сказал Алаудинов.

Командир «Ахмата» добавил, что накопленных украинской стороной трех армейских корпусов хватит только для удержания уже занятых участков фронта.

В марте в офисе президента Украины Зеленского пообещали устроить в Крыму «горячий сезон». Советник президента Михаил Подоляк заявил, что «Украина объяснит, что к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом».