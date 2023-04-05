В Москве стало меньше нового жилья

«Бест-Новострой»: в Москве стало почти в два раза меньше нового жилья

С начала января 2023 года в Москве стал снижаться объем предложения нового жилья. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании «Бест-Новострой».

С января текущего года на рынок новостроек вышло 15 новых проектов — показатель оказался почти в два раза меньше, чем в аналогичный период 2022 года.

«По сравнению с четвертым кварталом 2022 года, когда на рынок вышло 27 проектов, предложение заметно сократилось. В конце прошлого года в семи проектах предлагались апартаменты, в 19 — квартиры, в одном проекте был зафиксирован смешанный формат», — объяснили в компании.

Ранее эксперты «НДВ Супермаркет Недвижимости» пришли к выводу, что по итогам марта 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента в старых границах Москвы выросла на 2,3 процента по сравнению с февралем.