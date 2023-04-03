В Москве подорожали новостройки

«НДВ Супермаркет Недвижимости»: стоимость «квадрата» в новостройках Москвы выросла на 2,3%

По итогам марта 2023 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента в старых границах Москвы выросла на 2,3 процента по сравнению с февралем. О том, что в столице подорожало новое жилье, сообщают «Известия» со ссылкой на данные «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Цена «квадрата» составила 284,5 тысячи рублей. Отмечается, что в годовом выражении показатель не изменился. В марте самые доступные новостройки оказались в ЗелАО, где средняя стоимость метра держится на уровне 219,4 тысячи рублей — на 2,3 процента больше, чем в феврале. Дороже всего «квадрат» в новостройках СЗАО — 302 тысячи рублей, плюс 4,6 процента за месяц. Этому округу досталось второе место по росту цен на жилье.

Лидером по увеличению стоимости «квадрата» стал СВАО, в котором рост показателя составил 4,8 процента, до 294,3 тысячи рублей. В ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО и САО положительная динамика составила от 1,1 до 3,7 процента. Минимальные изменения по цене за март произошли в ЗАО и ВАО — плюс 0,5 и 0,9 процента соответственно.

Ранее аналитики компании «Бест-Новострой» выяснили, что в Москве вырос объем предложения в новостройках. По итогам марта показатель увеличился на 49,7 процента относительно аналогичного периода 2022 года.