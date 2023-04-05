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11:36, 5 апреля 2023Наука и техника

В космосе найдены молекулярные предшественники жизни

MNRAS: в облаке Персея обнаружены важные для появления жизни молекулы

Фото: NASA / Unsplash

Ученые Института астрофизики Канарских островов и Политехнического университета Картахены обнаружили присутствие многочисленных молекул, важных для появления жизни, в области звездообразования IC348 молекулярного облака Персея, где находится молодое звездное скопление возрастом 2-3 миллиона лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Облако Персея представляет собой одну из ближайших к Солнечной системе областей звездообразования и удалено на 850 световых лет от Земли. Многие из его звезд имеют протопланетные диски, в которых может происходит формирование планет. В 2019 году в этой области были обнаружены фуллерены — замкнутые многогранники из координированных атомов углерода.

В новом исследовании ученые обнаружили во внутренней части облака Персея такие молекулы, как молекулярный водород (H2), гидроксил (OH), вода (H2O), двуокись углерода (CO2) и аммиак (NH3), а также несколько углеродсодержащих молекул, которые могут играть важную роль в производстве более сложных углеводородов и пребиотических молекул: цианистый водород (HCN), ацетилен (C2H2), диацетилен (C4H2), цианоацетилен (HC3N), цианобутадиин (HC5N), этан (C2H6), гексатрин (C6H2) и бензол (C6H6).

Также были выявлены более сложные молекулы, такие как полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) и фуллерены C60 и C70. Их присутствие предполагает, что на молодых планетах может происходить образование более сложной органики.

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Александр Еникеев
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