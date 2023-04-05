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20:01, 5 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко прибыл в Кремль

Президент Белоруссии Лукашенко прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Кремль, где у него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Сообщается, что главы государств уже начали переговоры.

Лукашенко прилетел в Москву ранее 5 апреля. На 6 апреля запланировано заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Лукашенко в ходе встречи могут обсудить мирные инициативы по Украине, которые недавно озвучил сам белорусский лидер.

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Алевтина Запольская
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