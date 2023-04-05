Песков допустил обсуждение Путиным и Лукашенко мира на Украине

Песков допустил, что Путин и Лукашенко при встрече обсудят мирные инициативы по Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что при встрече российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко могут обсудить мирные инициативы по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«По всей видимости, Александр Григорьевич сам посчитает необходимым дать разъяснения на сей счет. Тогда, безусловно, они обменяются мнениями», — сказал Песков, отвечая но вопрос о мирных инициативах, которые недавно озвучил белорусский президент.

Ранее в ходе послания белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко предложил объявить перемирие на Украине и запретить перемещение техники и переброску оружия с обеих сторон.

Лукашенко и Путин встретятся 5 апреля, за день до запланированного на 6 апреля заседания Высшего госсовета Союзного государства.