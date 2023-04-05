Британцы обеспокоились количеством скумбрии

Британская организация Marine Conservation Society обеспокоилась количеством скумбрии

Британская организация, занимающаяся охраной морской среды, Marine Conservation Society обеспокоилась количеством северо-восточной атлантической скумбрии. Об этом сообщает The Guardian.

Специалисты заявили, что эта рыба становится дефицитным продуктом, поэтому власти страны должны более эффективно управлять запасами. «Популяция северо-восточной атлантической скумбрии сокращается с 2015 года. Это вызывает беспокойство. Рыболовные сообщества и дикая природа зависят от этого вида, но продолжающийся чрезмерный вылов подвергает риску обе стороны», — заявила менеджер организации Шарлотта Кумбс.

В основном скумбрию вылавливают в Норвегии, Исландии и Великобритании. В 2021 году основные промысловые страны договорились, что в 2022-м улов не должен превышать 794,9 тысячи тонн. По словам экспертов, эта рыба считается главным источником питания для китов, дельфинов и тунца. Сокращение этого вида может привести к негативным последствиям для окружающей среды.

Ранее власти Австралии захотели ввести на законодательном уровне систему, которая позволит фермерам и общинам аборигенов получать деньги за сохранение дикой природы. Наносящие вред окружающей среде компании смогут компенсировать свое воздействие за счет покупки «сертификатов» для сохранения мест обитания фауны Австралии — коал, эму и других.