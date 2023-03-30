Власти Австралии захотели платить фермерам за сохранение коал и эму

Bloomberg: власти Австралии хотят платить фермерам за сохранение дикой природы

Власти Австралии захотели ввести на законодательном уровне систему, которая позволит фермерам и общинам аборигенов получать деньги за сохранение дикой природы. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно законопроекту, направленному на сохранение дикой природы, который был внесен в парламент на этой неделе, наносящие вред окружающей среде компании смогут компенсировать свое негативное воздействие на нее за счет покупки «сертификатов» для сохранения мест обитания фауны Австралии — коал, эму и других. Они, в свою очередь, будут предоставляться проектам, реализация которых способна привести к ощутимому улучшению состояния окружающей среды. Кроме того, фермеры, общины аборигенов, а также другие люди и организации, владеющие земельными ресурсами или обрабатывающие их, смогут продавать эти «сертификаты».

Стоимость защиты среды обитания коал составит 399 австралийских долларов (около 20,6 тысячи рублей), а страусов эму — 4000 австралийских долларов (около 206,4 тысячи рублей). По данным отчета PwC за 2022 год, при помощи займов, облигаций и других финансовых инструментов к 2050 году программа по сохранению биоразнообразия ежегодно сможет привлекать инвестиции в размере 137 миллиардов австралийских долларов (7 триллионов рублей).

Аналогичный, но менее масштабный проект пытались запустить в штате Новый Южный Уэльс, однако он оказался в значительной степени неэффективен по части достижения желаемых экологических целей из-за проблем с прозрачностью системы и добросовестностью исполнителей. «Концепция восстановления природы и вознаграждения людей очень хороша, однако есть много неопределенностей, которые все еще необходимо устранить, в том числе способ получения "сертификатов" и определения того, кто на самом деле будет их покупать», — отметил глава консалтинговой фирмы по климатическому финансированию Pollination Group Мартейн Уайлдер. Австралийская банковская ассоциация предупредила, что система может столкнуться с проблемами ликвидности, так как проект по восстановлению природы в одной области нельзя легко приравнять к природному воздействию в другой.

Популяция диких животных Австралии сокращается из-за изменения климата и разрушения среды обитания. Аналитики из PwC подсчитали, что Австралии необходимо ежегодно тратить два миллиарда австралийских долларов в течение 30 лет на восстановление деградировавших экосистем. Премьер-министр Энтони Альбанезе в 2022 году заявлял, что правительство не может «в одиночку оплачивать счета» за сохранение природы.