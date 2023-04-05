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22:56, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

Во Франции заявили о планах Макрона убедить Китай пойти против России

Figaro: Макрон и Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Однако, по мнению автора материала, Макрон может не достичь своей цели. Отмечается, что для привлечения Китая в «западный лагерь» по вопросу Украины политик использует неэффективные методы, в частности финансовое давление.

Издание пишет, что Макрон намерен провести день интенсивных дискуссий с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего первого с 2019 года визита в Китай. Автор указывает, что политик не привлек к переговорам дипломатичных коллег. Отмечается, что на переговорах также будет присутствовать Урсула фон дер Ляйен.

Ранее стало известно, что Макрон прибыл в Китай с государственным визитом, где у него пройдет встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Сообщалось, что самолет французского лидера приземлился в китайском аэропорту «Шоуду» во второй половине дня по пекинскому времени. Макрон пробудет в КНР три дня, в ходе визита политик посетит Пекин и город Гуанчжоу в южной китайской провинции Гуандун.

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Марина Совина
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