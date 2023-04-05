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08:03, 5 апреля 2023Интернет и СМИ

Малышева развеяла распространенный у россиян миф о продуктах

Елена Малышева развеяла миф о потере замороженными овощами и ягодами полезных свойств

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Доктор медицинских наук Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале развеяла распространенный у россиян миф о продуктах. Врач назвала заблуждением мнение о том, что замороженные овощи и ягоды теряют полезные свойства. Выпуск доступен на сайте телеканала.

По словам специалистки, в России замороженная еда стоит дешевле, чем еда незамороженная, но это не значит, что в ней меньше полезных свойств. «В замороженном виде качество еды улучшается, потому что количество полезных веществ больше», — отметила Малышева.

В качестве примера медик привела смородину. По ее словам, 100 граммов свежей ягоды содержат три суточных дозы витамина С. «А если заморозить смородину, то будет 30 суточных доз только потому, что лишняя вода уйдет», — объяснила врач.

Ранее Малышева, а также иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале перечислили главные секреты здорового сна. Специалисты заявили, что быстрое засыпание и правильный сон обеспечивают матрас средней жесткости и специальная маска для сна.

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Олег Давыдов
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