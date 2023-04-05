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15:23, 5 апреля 2023Культура

Александр Маршал рассказал о критике молодых артистов в адрес старшего поколения

Певец Александр Маршал: молодые артисты России призывают старшее поколение покинуть сцену

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Советский и российский певец, экс-солист рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал высказался о молодых исполнителях. Его слова приводит Пятый канал.

Маршал заявил, что юные музыканты критикуют коллег старшего поколения. По его словам, «ветеранов» шоу-бизнеса призывают освободить сцену, так как их обвиняют в торможении развития музыкальной индустрии.

«Мне, наоборот, приятно, когда в моей стране появляются талантливые ребята. (...) И когда они пишут потрясающие песни и поют здорово, у них красивые голоса — меня это только радует», — рассказал 65-летний артист.

Ранее певец Александр Маршал заявил о своем желании отправиться добровольцем в зону специальной военной операции. При этом бывший солист «Парка Горького» отметил, что ему отказали из-за возраста. «Приходится только концерты давать. Недавно отправил ребятам автобус, им было не на чем перевозить вещи. У них две машины попали под удар. Как я могу по-другому?» — сказал он.

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Сергей Равин
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