Музыкант Александр Маршал рассказал о желании оправиться добровольцем в зону СВО

Музыкант Александр Маршал рассказал о своем желании оправиться добровольцем в зону специальной военной операции (СВО). Интервью с ним было опубликовано на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

65-летний артист заявил, что ему отказали из-за возраста. «Приходится только концерты давать. Недавно отправил ребятам автобус, им было не на чем перевозить вещи. У них две машины попали под удар. Как я могу по-другому?» — сказал он.

По словам Маршала, в зоне СВО сейчас находится его племянник. Певец отметил, что общался не только с ним, но и с другими военными — они, по его словам, вызывают гордость.

«Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы 100 процентов ударили. Они к этому готовились», — высказался музыкант.

В 2021 году стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 23 российских артистов, выступивших на концерте по случаю открытия Крымского моста. В их числе был Александр Маршал. Кроме того, в шоу приняли участие Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Ольга Кормухина, Олег Газманов.