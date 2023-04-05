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17:47, 5 апреля 2023Бывший СССР

Литва захотела отсудить у Белоруссии миллионы евро из-за ситуации с мигрантами

Литва захотела отсудить у Белоруссии 120 млн евро через МС ООН из-за ситуации с мигрантами

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Литва намерена отсудить у Белоруссии 120 миллионов евро через Международный суд (МС) ООН в качестве компенсации из-за ситуации с массовой переброской мигрантов. Об этом сообщила журналистам министр юстиции республики Эвелина Добровольска, передает ТАСС.

С начала 2021 года на границу Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей начали стекаться мигранты из стран Ближнего Востока. В ноябре миграционный кризис обострился, толпа мигрантов пыталась прорвать границу штурмом. Литовские власти посчитали происходящее гибридной атакой со стороны Минска.

«Литва будет просить возмещения ущерба. Мы понесли его не только при приеме и содержании мигрантов, но и при проведении мероприятий по усилению охраны границы», — заявила Добровольска.

Ранее Amnesty International раскритиковала Литву и Латвию за нарушение прав человека из-за неподобающего обращения с беженцами на границе. В организации утверждают, что литовские и латвийские пограничники избивали мигрантов, а позже их отправляли обратно в страны, где они «подвергаются жестокому обращению».

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Алевтина Запольская
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