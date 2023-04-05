Миллионер придумал способ скрыть богатство от жадных родственников

Reddit: миллионер скрыл свое состояние от семьи и снял дешевую квартиру для достоверности

Миллионер, столкнувшийся с жадностью членов своей семьи, придумал способ скрыть богатство от родственников и снял дешевую квартиру для достоверности. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

По словам пользователя, он впервые заговорил с родственниками о материальном положении, когда устроился на работу после окончания учебы за границей. «Когда меня приняли на работу, я сразу позвонил маме. Первое, что она спросила: "Сколько они тебе платят?"» — поделился мужчина. Зарплата была маленькой: он едва мог обеспечить себе комфортную жизнь и откладывать деньги. Однако для жителей родной страны мужчины сумма, которую он получал, была большой. Родители решили, что он обладает целым состоянием, и их поведение изменилось.

Родственники решили приехать к мужчине и настояли на том, чтобы он оплатил их визит. Они жили за его счет в течение всего времени пребывания в другой стране. «Оглядываясь назад, я понимаю, что им было наплевать на меня. Они просто хотели бесплатно съездить в отпуск и сделали меня своим гидом и банкоматом», — утверждает мужчина.

С тех пор родители стали регулярно звонить и писать сыну. Они просили мужчину оплачивать их поездки, а также пригласили к нему других родственников, утверждая, что он о них позаботится. Позже родители заявили, что сын должен оплатить обучение братьев и сестер в университете.

Пользователь начал постепенно осознавать, что ему следует установить границы в общении с родственниками. Он перестал связываться с членами семьи и рассказывать им, как у него дела.

Через некоторое время мужчина открыл бизнес, который начал стремительно развиваться. Тогда пользователь уволился с работы и сконцентрировался на предпринимательской деятельности, инвестируя деньги в свой бизнес и другие предприятия. Вскоре он разбогател и стал мультимиллионером.

Однако мужчина не хотел, чтобы члены семьи знали об его успехах, и сказал им, что потерял работу и находится в затруднительном материальном положении. Родственники стали реже связываться с миллионером и не так часто приезжать к нему в гости. «Теперь, когда они приезжают, они сами оплачивают перелеты и редко выходят в свет. Я также снимаю небольшую квартиру и говорю им, что именно там я живу (на самом деле я живу в пентхаусе)», — рассказывает мужчина.

Пользователи форума были удивлены жадностью родственников мультимиллионера и предложили ему разорвать с ними отношения. Однако мужчина заявил, что любит членов семьи и всегда готов прийти к ним на помощь. «Печально, что я не могу поделиться с ними своими успехами, не ставя под угрозу наши отношения. К счастью, у меня есть небольшое количество друзей, которых я считаю семьей», — признался миллионер.

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