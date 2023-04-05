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20:13, 5 апреля 2023Бывший СССР

На Украине возобновили производство минометных выстрелов

«Украинская бронетехника» возобновила серийное производство минометных выстрелов

Фото: Alex Babenko / Reuters

Компания «Украинская бронетехника» возобновила серийное производство минометных выстрелов калибра 60 миллиметров. Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В компании заявляют, что уже поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 100 тысяч единиц. Отмечается, что это единственный минометный выстрел, который производится военно-промышленным комплексом страны.

По данным предприятия, при производстве использовался подход НАТО. Боеприпасы можно использовать сразу на позициях, дополнительная подготовка не требуется.

Ранее во Франции заявили, что в 2023 году Париж значительно увеличит количество заказов на производство снарядов 155-миллиметрового калибра для артиллерии, в том числе для передаваемых Киеву гаубиц Caesar.

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Алевтина Запольская
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