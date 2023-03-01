Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:55, 1 марта 2023Мир

Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений

Лекорню: Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Украине гаубиц Caesar

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Франция в 2023 году значительно увеличит количество заказов на производство снарядов 155-мм калибра для артиллерии, в том числе для поставляемых Киеву гаубиц Caesar и других вооружений. Об этом заявил глава Минобороны Пятой республики Себастьян Лекорню, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что ведомство решило не дожидаться одобрения нового закона о военном бюджете и нарастить заказы сейчас, учитывая развитие конфликта на Украине. «В 2023 году мы разместим заказ на 16 тысяч снарядов калибра 155-мм. Также будет размещено 3 масштабных заказа на годовое производство 15 тысяч снарядов калибра 155-мм, ПТРК (MMP) и ракет для "Мистралей"», — рассказал он.

При этом Лекорню не сообщил, какая часть из произведенных снарядов будет отправлена украинской стороне. Он подчеркнул, что стоимость вооружений для Киева рассчитают отдельно от бюджета после согласования с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки
Тиктокерша сравнила боль после бразильской подтяжки ягодиц с избиением гориллами
Определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте
Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений
В Британии рекордно упали цены на жилье
«Меркурий» передадут флоту в марте
В МИД раскрыли планы контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20
Андрей Разин перенес операцию в Америке и получил инвалидность
В Швейцарии рассказали об ожиданиях НАТО и ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.