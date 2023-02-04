МИД Франции объяснил поставки Киеву оружия странами НАТО

Пресс-секретарь МИД Франции: оружие Киеву поставляется для самообороны, НАТО не воюет с РФ

Страны НАТО не воюют с Россией — при передаче оружия Украине члены альянса руководствуются статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, пояснила пресс-секретарь МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI, которое опубликовано в YouTube.

Общаясь с экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента), представитель французского внешнеполитического ведомства заверила, что ни члены Североатлантического альянса, ни их европейские или американские партнеры с Россией не воюют.

«Поставки снаряжения государству, которое ведет самооборону, — это предусмотрено статьей 51 Устава ООН — не являются совместным участием в военных действиях», — заявила она.

Лежандр также высказалась о перспективах вступления Украины в НАТО, отметив, что данный вопрос «не стоит на повестке дня».

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что против России воюет весь альянс НАТО. «Да, мы видим, как против нас воюет вся [организация] НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", — это смешно», — сказал он.