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11:33, 2 февраля 2023Мир

Лавров заявил о войне НАТО против России

Глава МИД РФ Лавров заявил, что против России воюет весь альянс НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что против России воюет весь альянс НАТО. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

«Да, мы видим, как против нас воюет вся [организация] НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", — это смешно», — высказался российский министр иностранных дел.

В том же интервью Лавров заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической борьбы с США и их союзниками по НАТО. Также он сравнил нынешний кризис, вынудивший начать специальную военную операцию, с Великой Отечественной войной и войной 1812 года.

Помимо этого, Лавров считает, что США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности. Также, по его мнению, Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

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Варвара Кошечкина
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