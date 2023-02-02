Лавров заявил о войне НАТО против России

Глава МИД РФ Лавров заявил, что против России воюет весь альянс НАТО

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что против России воюет весь альянс НАТО. Об этом он высказался в интервью РИА Новости.

«Да, мы видим, как против нас воюет вся [организация] НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", — это смешно», — высказался российский министр иностранных дел.

В том же интервью Лавров заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической борьбы с США и их союзниками по НАТО. Также он сравнил нынешний кризис, вынудивший начать специальную военную операцию, с Великой Отечественной войной и войной 1812 года.

Помимо этого, Лавров считает, что США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности. Также, по его мнению, Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

