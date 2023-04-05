В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

В здании Минобороны на улице Знаменка в Москве начался пожар

В одном из зданий Минобороны России в центре Москвы начался пожар. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, пожару в здании присвоили второй номер сложности из пяти. О причинах возгорания пока неизвестно.

Ранее пожар произошел на территории объекта Минобороны в Белгородской области. Огонь распространился на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов, а также Яковлевского городского округа.