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19:48, 5 апреля 2023Россия

В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар

В здании Минобороны на улице Знаменка в Москве начался пожар

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В одном из зданий Минобороны России в центре Москвы начался пожар. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

По его данным, пожару в здании присвоили второй номер сложности из пяти. О причинах возгорания пока неизвестно.

Ранее пожар произошел на территории объекта Минобороны в Белгородской области. Огонь распространился на границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов, а также Яковлевского городского округа.

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Анастасия Шейкина
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