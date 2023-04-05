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18:36, 5 апреля 2023Россия

Отчаянный забег пешехода через МКАД закончился под машиной и попал на видео

В Москве пешеход решил перебежать МКАД, устроил аварию и попал на видео

В Москве решившего перебежать МКАД мужчину сбили два автомобиля. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал столичного Дептранса.

Инцидент произошел на внутренней стороне 34 километра кольцевой дороги около развязки с Киевским шоссе. На кадрах видно, как пешеход выбегает на дорожное полотно, маневрирует между несколькими автомобилями, однако на одной из полос его сбивает машина. После этого мужчина падает, а на него наезжает еще один автомобиль.

По данным департамента, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе аварии восстановлено. В Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы сообщили, что мужчину госпитализировали, данных о его состоянии нет.

Накануне на 92-м километре МКАД такси на полной скорости сбило шедшую по проезжей части женщину. На кадрах аварии видно, что женщина шла прямо по трассе и размахивала руками.

Никита Абрамов
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