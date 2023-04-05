Молдавия и Румыния решили провести артиллерийские учения

Минобороны Молдавии сообщило о проведении совместных с Румынией артиллерийских учений

На полигоне Смырдан в Румынии проходят совместные молдавско-румынские артиллерийские учения «Огненный щит - 2023». Об этом решении сообщает пресс-служба Министерства обороны Молдавии.

В ведомстве отметили, что учения «Огненный щит» проводятся ежегодно с 2015 года и включены в план подготовки армии республики на 2023 год.

В Минобороны уточнили, что в них принимает участие подразделение офицеров, сержантов и солдат мотострелковой бригады молдавских Вооруженных сил «Штефан Великий».

В марте сообщалось о проведении в Молдавии военных учений спецназа совместно с армиями США, Великобритании и Румынии. Уточнялось, что тренировочные маневры продлятся до 7 апреля.