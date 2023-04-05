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20:57, 5 апреля 2023Из жизни

Ученые предупредили о смертельной опасности мексиканских мумий

AP: в Мексике посетителей выставки с мумиями предупредили об опасности грибковых инфекций

Фото: Globallookpress.com

Мексиканские ученые назвали передвижную выставку мумий из штата Гуанахуато потенциально опасной для посетителей. Как сообщает Associated Press (AP), найденная на останках плесень может стать причиной заражения людей.

Национальный институт антропологии и истории Мексики заявил, что найденные на мумиях грибковые колонии вызывают озабоченность. Специалисты усомнились, что кураторы выставки принимают достаточные меры для правильного хранения и демонстрации мумий. Институт принял решение предупредить публику о потенциальной опасности после недавней выставки в Мехико, в ходе которой шесть мумий из Гуанахуато экспонировались в стеклянных кейсах. Этого, по мнению экспертов, недостаточно для защиты от инфекции.

Смертельный исход при заражении грибками после контакта с мумией — это не самое частое явление, однако такие случаи известны. Так, например, по информации IFL Science, 10 из 12 ученых, присутствовавших на открытии гробницы короля Казимира IV в Польше в 1970-м году, умерли в течение недели. Вероятной причиной их гибели считается грибковая инфекция.

Еще более тревожно то, что они все еще экспонируются без защиты публики от биологических опасностей. Судя по некоторым опубликованным фотографиям, по крайней мере одно из тел, которые были осмотрены институтом в ноябре 2021 года, имеет признаки разрастания грибковых колоний

фрагмент заявления Национального института антропологии и истории Мексики
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Мумии Гуанахуато не могут считаться мумиями в традиционном смысле этого слова: их никто не бальзамировал. Ученые считают, что погребенные в XIX-XX веках тела мумифицировались сами собой. Скорее всего, в подземной крипте, где их похоронили, был достаточно сухой воздух, либо причиной послужил какой-то другой природный фактор. У некоторых тел по-прежнему есть волосы, кожа и даже остатки одежды.

Причиной появления этих мумифицированных тел считают высокую стоимость похорон в Мексике в XIX-XX веках. Родственники оставляли тела умерших близких в пещерах, и по прошествии времени трупы часто обнаруживали в мумифицированном виде.

Ранее сообщалось о мексиканце, который жил с древней мумией и везде носил ее за собой. Мужчину арестовали после обнаружения похищенного им артефакта в курьерской сумке.

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Антонина Черташ
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