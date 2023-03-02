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05:01, 2 марта 2023Из жизни

Спавшего в одной постели с мумией мужчину арестовали

СNN: спавшего с древней мумией курьера из Перу арестовала полиция

Фото: Dirección Desconcentrada de Cultura Puno / Peru's Ministry of Culture

В Перу полиция случайно обнаружила в сумке курьера древнюю мумию. Как сообщает CNN, правоохранители нашли артефакт 26 февраля в парке города Пуно одноименного региона.

На месте выяснилось, что сумка с логотипом приложения для доставки еды принадлежала одному из мужчин, который вместе с друзьями распивал алкоголь на территории парка. Владелец останков, 26-летний Хулио Сезар Бермехо, был арестован. Он признался местным СМИ, что зовет мумию Хуанитой и считает ее своей «духовной возлюбленной». Мужчина жил с ней и брал ее с собой в постель на ночь.

Когда я дома, она обычно со мной, в моей комнате. Мы спим вместе, я о ней забочусь.

Хулио Сезар Бермехобывший владелец мумии

Обнаруженная мумия датируется XII-XIV веками и относится к доколумбовой эпохе. Археологи, осмотревшие останки, заявили, что, вероятнее всего, «Хуанита» при жизни была мужчиной. Сейчас мумия находится в ведении министерства культуры, которое квалифицировало артефакт как культурное достояние Перу.

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Представители правоохранительных органов заявили, что Бермехо останется под арестом до полного выяснения обстоятельств происшествия.

В Перу находится большое количество археологических памятников доколумбовой эпохи. Ученые постоянно находят там новые места захоронений народа инков и других южноамериканских цивилизаций.

Ранее сообщалось, что в ирландском городе Дублин неизвестные разграбили усыпальницу церкви святого Михана. Вандалы потревожили мумифицированные останки двухметрового мужчины, которого считают участником крестового похода, и похитили его голову.

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Антонина Черташ
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