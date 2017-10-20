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Грязная история

Раскрыта тайна гибели Древнего Египта

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Фото: Wikipedia

Международная группа исследователей из США и Швейцарии пришла к выводу, что древнеегипетская цивилизация эллинистического периода погибла из-за глобального изменения климата, вызванного извержением вулкана. В результате нарушился водный режим Нила, что, в свою очередь, привело к неурожаю, голоду, эпидемиям и междоусобицам. «Лента.ру» рассказывает о новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications.

Древний Египет существовал только благодаря Нилу, растянувшемуся на шесть тысяч километров по северо-востоку Африки. Все древнеегипетские города были построены в долине этой реки. От ежегодных разливов Нила зависела жизнь древних египтян, их экономика, культура и религия. Илистыми водами, богатыми минералами и органическими веществами, орошали (и орошают по сей день) сельскохозяйственные земли. Река затапливала обширные пойменные территории, повышая плодородность почвы. После схода воды жители долины приступали к севу хлебных злаков, например ячменя. По берегам рос и папирус, из которого изготавливали бумагу.

В четвертом веке до нашей эры Древний Египет эллинизировался: долина Нила вошла в состав Македонской империи. После смерти Александра Великого его империя распалась, а в Египте пришла к власти династия Птолемеев. Однако еще при своей жизни царь и полководец успел задать направление развития страны. В дельте реки была построена новая столица — Александрия, которая стала одним из центров распространения греческой культуры, науки и искусства. Здесь находились Александрийская библиотека и одно из семи чудес света — 120-метровый маяк, тут учились и работали Евклид и Архимед.

Естественно, уровень воды в Ниле во время паводков год от года варьировался. Наводнение было то сильным, то слабым. Птолемеевский Египет научился снижать риски с помощью дополнительных мер и приспособлений. Земли, которые не получали достаточно влаги, орошали с помощью таких механизмов, как чигирь — колесо с ковшами, подававшее воду из реки в систему водоканалов. В худшем случае положение спасала торговля с соседними государствами.

Бог подаст

Нил питается множеством притоков. Особую роль в паводках играют наиболее полноводные Голубой Нил и Атбара, берущие начало с Эфиопского нагорья. В июне здесь начинается период муссонных ливней, и уровень воды в реке повышается. До XX века, пока в долине не построили гидрокомплексы, наводнение продолжалось до конца октября, достигая пика в августе-сентябре. После того как вода отступала, обнажая покрытую илом почву, приходил вегетационный период, продолжавшийся до февраля, когда египтяне пахали и высаживали семена на орошаемых полях.

Древние египтяне понимали, что их жизнь сильно зависит от разливов Нила. Это природное явление олицетворял отдельный бог — Хапи. Жрецы проводили ритуалы, которые, согласно верованиям, обеспечивали ежегодные наводнения. Жрецы также следили за уровнем воды в реке, используя для этого специальные сооружения — ниломеры. Это позволяло предсказывать, насколько сильным будет очередное наводнение. Если уровень воды был слишком низок, в ход шли обряды. Но Хапи не всегда мог помочь египтянам.

Мощные извержения вулканов за десятки тысяч километров от Египта сильно влияли на водный режим Нила. Сернистые газы, выбрасываемые в атмосферу, охлаждают тропосферу, сказываются на распределении влаги и количестве осадков, выпадающих по всему земному шару. В частности, сдвигаются ячейки Хэдли — циклы, характеризующиеся восходящими потоками воздуха у экватора и нисходящими в субтропиках. В результате муссонные ливни перемещаются на другие территории, что вызывает засуху.

Лавочка закрылась

Исследователи проанализировали данные наблюдений за уровнем воды в Ниле, которые велись с 622 года нашей эры на Исламском ниломере на острове Рода (Каир). Последняя запись датируется 1902 годом, когда была воздвигнута Асуанская плотина, изменившая водный режим реки. Показатели сопоставлялись с периодами вулканической активности, о которых известно по результатам исследования ледяных кернов. Выяснилось, что во время крупных извержений паводки были слабее.

Ученые также сравнили даты политических конфликтов в птолемеевском Египте, в частности, восстаний против правящей династии, и активности вулканов. Оказалось, что природные катастрофы в 247 и 244 годах до нашей эры, в период Третьей сирийской войны, вызывали неурожай в Египте, что повлияло на решение Птолемея III заключить мир с государством Селевкидов (современная Сирия). Римский историк Марк Юстин отмечает, что египетский царь мог захватить всю территорию противника, однако ему пришлось заняться внутренними волнениями и потратить много ресурсов на поддержание стабильности и борьбу с голодом посредством ввоза зерна с территорий, не пострадавших от засухи.

Исторические документы подтверждают, что на фоне извержений в Египте увеличивалось число актов продаж земель другим семьям. В благоприятные годы собственность обычно передавалась по наследству. Неурожай вынуждал государство продавать облагаемые налогом земли, оказавшиеся бесплодными, через аукцион, что приводило к кровопролитным крестьянским восстаниям и усиливало нестабильность в стране.

Извержения в 168, 164, 161 годах до нашей эры, по мнению ученых, связаны с фактическим поражением эллинистического Египта в Шестой сирийской войне. Царь Селевкидов Антиох IV подчинил почти всю территорию Египта, что вынудило вмешаться в конфликт Рим. Это лишило страну независимости. Гибель Клеопатры, последней из правящих Птолемеев, и окончательный переход Египта к Древнему Риму последовали за периодом неурожая, голода, продажи земель, эпидемии чумы и депопуляции сельских районов. Эти бедствия были, вероятно, связаны с крупным вулканическим извержением в 44 году до нашей эры, третьим по силе за последние 2500 лет.

Александр Еникеев

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