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13:48, 5 апреля 2023Россия

Появились подробности о найденном в заваленной мусором квартире Москвы ребенке

Родители найденного в квартире истощенного первоклассника собирали еду по мусоркам

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Родители найденного в заваленной мусором квартире в Москве истощенного первоклассника выпрашивали просрочку в супермаркетах и собирали еду по мусорным бакам. Такие подробности сообщает kp.ru.

Соседи рассказали, что семья, в которой жил мальчик, любит выпить. По их словам, взрослые — 45-летняя мать ребенка и ее сожитель — вели себя тихо, но ребенком не занимались. Ни в садик, ни в школу он не ходил.

«Тощий, перепачканный. Его с мамой видели у черного хода в супермаркеты — выпрашивали там просрочку, у помоек караулили. Игрушки ему подбирали на детских площадках, если видели, что там что-то забыли. За квартиру долг у них», — приводит kp.ru слова собеседника.

Семилетнего мальчика обнаружили в квартире на улице Сталеваров 4 апреля. В столичной прокуратуре сообщили, что мальчик госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

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Евгения Куликова
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