Истощенного первоклассника нашли в заваленной мусором квартире в Москве

РЕН ТВ: истощенного первоклассника нашли в заваленной мусором квартире на востоке Москвы

Истощенного первоклассника нашли в заваленной мусором квартире, расположенной на улице Сталеваров на востоке Москвы. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Собеседник телеканала пояснил, что семилетний мальчик проживал вместе с матерью в квартире в антисанитарных условиях. Он отметил, что сотрудники опеки забеспокоились, когда жительница столицы долго не открывала им дверь.

«Не исключено, что у нее проблемы с психикой. Мальчик воспитывался без отца», — сказал источник.

Представители органов опеки забрали ребенка. Первоклассник выглядел неопрятным, кроме того, у него выявили истощение.

В столичной прокуратуре подтвердили случившееся. По данным в Telegram-канале ведомства, мальчик был госпитализирован.

20 февраля сообщалось, что в башкирском городе Белорецке сотрудники полиции нашли в квартире, превращенной в свалку, питавшегося приправами десятилетнего ребенка. Мальчика изъяли и поместили в приют.